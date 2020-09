Første seier for Morbidelli, Dovizioso i VM-ledelse da Quartararo veltet

NTB Sport

Dovizioso ble bare nummer sju i San Marinos Grand Prix, men Ducati-føreren gikk til topps på sammenlagtlista fordi Fabio Quartararo veltet ut av løpet i Misano.

Morbidelli dominerte løpet og vant på sin Yamaha vel to sekunder foran Francesco Bagnaia.

– Jeg vet ennå ikke hvordan det føles, det er så mange tanker som farer gjennom hodet nå. Men jeg skal prøve å nyte øyeblikket, sa Morbidelli til BT Sport.

Den italienske 25-åringen hadde nest beste startposisjon. Han passerte Maverick Viñales på første runde og ga aldri fra seg ledelsen.

På en god dag for italienske førere sikret Dovizioso seg seks poengs forsprang på Quartararo i VM-sammendraget, etter at franskmannen veltet to ganger og brøt. 34-årige Dovizioso jager sin første VM-tittel etter å ha blitt toer bak Marc Márquez tre år på rad. Márquez er ute av dansen på grunn av skade.

Den nidoble verdensmesteren Valentino Rossi var nær sin 200. pallplassering, men 41-åringen passert av Joan Mir på siste runde og ble nummer fire.

Rossis halvbror Luca Marini tok sin femte seier av sju mulige i Moto2-klassen denne sesongen og økte ledelsen i sammendraget. Skotske John McPhee vant Moto3-løpet og tok innpå VM-leder Albert Arenas, som veltet og brøt. McPhee kjørte seg opp fra 17. beste startposisjon.

