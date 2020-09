Bodø/Glimt nådeløs i toppkampen, Hareide berget poeng i RBK-debuten

NTB Sport

Dermed har Glimt 13 poengs luke til Molde og 16 til Odd etter 17 av 30 serierunder i Eliteserien. Laget er fortsatt ubeseiret og har vunnet alle sine åtte hjemmekamper med sammenlagt 33-7.

Kasper Lunding ga Odd ledelsen etter bare 45 sekunder, men håpet om poeng ble tidlig slukket. Et klønete selvmål av Sondre Rossbach og et straffespark fra Jens Petter Hauge vendte kampen. Siden scoret Ulrik Saltnes to mål, Victor Boniface ett, mens Hauge scoret sitt andre etter først å ha misset et straffespark.

– Jeg vil gi honnør til Bodø/Glimt. De er i en helt annen klasse, sa Odd-kaptein Steffen Hagen til Eurosport, og søndag kom meldingen om at noen bookmakere allerede betaler ut gevinst til dem som har satt penger på seriegull til Glimt.

Hareide-poeng

Åge Hareide kunne innledet sin annen periode som Rosenborg-trener med å ta laget opp til bronseplass, men måtte nøye seg med ett hardt tilkjempet poeng da det ble 3-3 mot Strømsgodset. Dermed er RBK to poeng bak Odd.

Godset ledet 2-0 og 3-1, men to mål i sluttminuttene ved Per Ciljan Skjelbred og Dino Islamovic ga poeng for Hareides menn.

– Det var blanda drops, men vi kan ikke forvente at alt sitter etter en uke, sa Hareide til VG.

Han så også Torgeir Børven score for RBK. Lars-Jørgen Salvesen, Johan Hove og et selvmål av Vegar Eggen Hedenstad ordnet Strømsgodsets mål.

Bunnlagene tapte

Mjøndalen og Aalesund tapte begge hjemme, henholdsvis 0-2 mot Sandefjord og 0-1 mot Sarpsborg. Dermed ligger de fortsatt på nedrykksplassene.

– Dette stinker det nedrykk av, sa Mjøndalens Sondre Liseth til Eurosport om eget lags prestasjon etter at Vidar Ari Jonsson og Sivert Gussiås ga Sandefjord 2-0-seier.

Mjøndalen er bare ett poeng bak Start på kvalifiseringsplassen, men Aalesund har hele åtte poeng opp dit. Tobias Heintz er tilbake i Sarpsborg-trøye og ble matchvinner for gjestene søndag.

Både Sarpsborg og Sandefjord skaffet seg litt pusterom på rett side av nedrykks- og kvalifiseringsstrekene.

(©NTB)