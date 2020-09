Zaha-show da Crystal Palace vant fortjent

NTB Sport

Det var et skadeplaget Crystal Palace som tok imot Southampton på Selhurst Park. Christian Benteke, Patrick van Aanholt, Gary Cahill og James Tomkins måtte alle stå over. Nyervervelsen Eberechi Eze (fra QPR) var også tvilsom til serieåpningen, men fikk debuten sin drøye ti minutter før slutt.

Allerede etter 13 minutter smalt det. Andros Townsend, som startet kampen svært så friskt for hjemmelaget, stormet i full firsprang nedover høyresiden. Innlegget mot Wilfried Zaha var perfekt, og stjernevingen kunne enkelt bredside inn ledelsen.

Fem minutter etter hvilen så vondt ut til å bli verre for Southampton da dommer Jon Moss viste Kyle Walker-Peters det røde kortet. Men etter en rask kikk på VAR-skjermen valgte kamplederen å la gjestenes unge høyreback få bli på gressmatten.

Zaha satte ballen i nettet igjen etter 82 minutter, men scoringen ble tidlig avvinket for offside. En rask VAR-sjekk viste at det var en riktig avgjørelse, da lynvingen ble litt for hissig i timingen av løpet sitt.

Det ble aldri flere mål i Sør-London. Crystal Palace vant fortjent 1-0 mot Southampton i den første runden av Premier League.

