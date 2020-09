Vipers vant i mesterligaåpningen tross sterk spurt av Krim

NTB Sport

Veteranen Løke ble suveren toppscorer for Vipers, men det var også en 24 år gammel svensk keeper som imponerte i Ljubljana.

Evelina Eriksson, som kom til Vipers før sesongen, endte på en redningsprosent på 51 og var avgjørende for at Vipers sikret seg den avgjørende luken som akkurat var stor nok før Krim satte inn spurten.

Det relativt ubeskrevne laget fra Ljubljana imponerte, men mot en keeper som i første omgang tidvis minnet om en vegg ble veien mot poeng lang for slovenerne. Likevel var de bare et mål bak ved kampslutt.

– Det var en kamp vi hadde god kontroll på, helt til det gjensto noen minutter. Jeg er først og fremst fornøyd med at vi tok to viktige poeng i den første kampen i mesterligaen, sa Ole Gustav Gjekstad til Fædrelandsvennen etter kampen.

Etter at Krim fulgte godt med i starten tok Vipers over mot pause og ledet 14-9 halvveis. I 2. omgang var igjen Krim mer med på notene, men Vipers holdt hjemmelaget på relativ trygg avstand lenge. Tre minutter før slutt var derimot avstanden minket til to mål.

Mørk-debut

Nora Mørk fikk sin mesterligadebut for Vipers. I løpet av et par minutter like før kvarteret var spilt satte hun sine to første mesterligamål siden hun scoret mot nettopp Vipers for Györ i semifinalen i 2019. Flere mål ble det ikke på Mørk.

Linn Jørum Sulland endte nærmest Løke på toppscorerstatistikken. Hun sto for fem mål i Slovenia.

Vipers-spillerne må nå ta koronatester før de møter Oppsal onsdag. Er den første negativ, kan de trene og spille kamp, mens de venter på resultatet av den andre. Allerede neste lørdag tar de imot ungarske FTC Hungaria til sin neste kamp i mesterligaen.

Nytt system

Kampen var den første av totalt 14 i det innledende gruppespillet som avsluttes 14. februar. De to beste lagene i hver av de to gruppene går direkte til kvartfinalene, mens lagene på 3.- 6.-plass må ut i omspill om de fire siste plassene.

I tillegg til Krim og FTC Hungaria møter Vipers Metz, Rostov Don, Esbjerg, CSM Bucuresti og Bietigheim i gruppespillet.

Avslutningen på fjorårets mesterliga ble avlyst som følge av koronapandemien etter først å ha blitt flyttet til september. Vipers klarte ikke å kvalifisere seg til kvartfinalene i vinter. I 2019 vant laget bronsekampen.

