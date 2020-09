Viktig Kristoffersen-scoring, men seieren glapp

NTB Sport

Kristoffersen ble byttet inn på stillingen 1-1 i det 58. minutt, etter at lagene scoret på hvert sitt straffespark i første omgang.

I det 76. minutt reagerte han lynraskt da keeper ga retur på en avslutning etter frispark. Nordmannen slengte fram beinet og sendte ballen i nettet nærmest fra målstreken. Hadde Dragons halt i land seieren, ville laget passert motstanderen på tabellen og klatret til 4.-plassen som gir opprykkskvalifisering.

Slik skulle det ikke gå. I det 86. minutt spratt ballen opp i armen på en Dragons-forsvarer etter en duell i feltet, og Baek Sung-dong scoret for annen gang i kampen fra straffemerket. Med 2-2 er Dragons på 5.-plass poenget bak Gyeongnam.

Maars-mål annullert

I K-ligaens øverste nivå trodde Bjørn Maars Johnsen et øyeblikk at han hadde avgjort for serieleder Ulsan i det 80. minutt, rett etter at han ble byttet inn, men målet ble annullert for offside, og kampen mot Daegu endte 1-1.

Johnsen pirket ballen over streken etter at keeper halvklaret en lagkamerats hodestøt, men TV-bildene viste at han var i offside, og nordmannens protester var forgjeves.

Ulsan topper tabellen fem poeng foran Jeonbuk.

