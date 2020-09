Svært jevnt i Toppserien etter Vålerengas poengtap

NTB Sport

Rosenborg slo bunnlaget Røa 2-0 og er på 2.-plass to poeng bak Vålerenga. LSK Kvinner slet seg til 3-2-seier borte mot Klepp og er ytterligere ett poeng bak, mens Avaldsnes er fire poeng bak lederlaget. De tre forfølgerne har alle en kamp mindre spilt enn Vålerenga.

Lørdag formiddag hadde ubeseirede Rosenborg stålkontroll mot Røa. Marit Clausen satte inn 1-0 etter kvarteret da hun kom alene med Josefine Ervik. Det var toppscorerens åttende mål denne sesongen.

En markkryper fra Cesilie Andreassen etter halvspilt 2. omgang sørget for 2-0.

Noen minutter senere var det et under at det ikke sto 3-0 da RBK hadde fem-seks sjanser på rad, men ballen ville ikke i mål.

På Karmøy ble det målløst i toppoppgjøret mellom Avaldsnes og VIF, i en tett og sjansefattig kamp.

LSK Kvinner tok ledelsen tre ganger borte mot Klepp. De to første gangene utlignet hjemmelaget, men Nora Eide Lies 3-2-mål gjorde henne til matchvinner. Andrea Wilmann og Emilie Haavi scoret de to første LSK-målene.

Arna-Bjørnar slo Kolbotn 2-1, mens Lyn vant 2-0 over Sandviken med to mål av Camilla Linberg og overlot jumboplassen til Røa.

