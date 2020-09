Poengdeling for «norske» Djurgården i svensk toppoppgjør

NTB Sport

Nordmennene Per Kristian Bråtveit, Fredrik Ulvestad og Aslak Fonn Witry startet alle kampen for Djurgården i Stockholm lørdag ettermiddag. Sivert Heltne Nilsen spilte hele kampen for Elfsborg, mens Mathias Dyngeland satt på benken.

Elfsborgs Jesper Karlsson ga gjestene ledelsen etter halvspilt første omgang, men scoringen holdt ikke inn til seier. Bare to minutter av 2. omgang var gått da Edward Chilufya utlignet.

En hjemmeseier ville gjort at lagene byttet plass på tabellen, da Djurgården kun lå to poeng bak Elfsborg på 3.-plass, men hovedstadslaget klarte ikke å putte enda en ball i nettet bak Tim Rönning i Elfsborg-buret.

Dermed endte det 1-1, og avstanden mellom lagene forblir uendret. 3.-plassen i Allsvenskan gir kvalifiseringsspill til europaligaen.

Djurgårdens neste kamp er møtet med Gibraltar-laget Europa i 2. kvalifiseringsrunde av europaligaen kommende torsdag.

