Ajer-scoring og Elyounoussi-assist da Celtic knuste Ross County 5-0

NTB Sport

På et innlegg fra Olivier Ntcham 64 minutter ut i kampen nådde Ajer ballen innenfor femmeteren og kunne enkelt sette Celtics fjerde mål i kampen.

Ti minutter senere plukket Elyounoussi en stygg feilpasning fra Ross Countys Iain Vigurs. Lekkert spilte han ballen videre til Patryk Klimala, som via keeper Ross Laidlaw satte den i mål. Da hadde nordmannen, som scoret for Norge mot Nord-Irland mandag, vært på banen i bare tre minutter.

Celtic fikk en drømmestart på kampen. I det tredje minutt scoret Odsonne Édouard på en straffe han selv hadde skaffet. Før 20 minutter var spilt doblet Albian Ajeti ledelsen, mens Shane Duffy headet et hjørnespark i mål kvarteret etter pause.

Overgangsrykter

Ajer har vært ryktet til flere større klubber de siste månedene. Celtic skal se for seg å kunne få mellom 160 og 200 millioner kroner for nordmannen. Han kostet cirka 6 millioner da han ble kjøpt fra Start som 17-åring i 2016. Det er derimot ennå ikke kommet noen endelig avklaring rundt Ajer, som har snaut to år igjen av kontrakten.

Med to kamper mindre spilt er Celtic nummer tre på tabellen, seks poeng bak byrival Rangers. Serielederen vant 4-0 over Dundee United lørdag.

Fjørtoft-innhopp

Markus Fjørtoft kom inn for Hamilton Academical fire minutter før full tid i 2-1-seieren borte mot Livingston. Det var nordmannens første innhopp siden han spilte hele kampen mot Ross County 8. august.

Aberdeen slo bunnlaget Kilmarnock 1-0 lørdag. Seieren er lagets femte strake før det reiser til Stavanger for å møte Viking i kvalifiseringen til europaligaen torsdag.

(©NTB)