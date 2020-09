Lyon med overbevisende start uten Hegerberg

NTB Sport

Dermed har laget full poengpott og 7-0 i målscore etter to spilte kamper i den nye sesongen. Den forrige endte for snaut to uker siden, da klubben vant mesterligaen for femte gang på rad.

Hegerberg er frisk etter sin korsbåndskade, men må vente litt med å gjøre comeback ettersom hun nylig ble operert for et tretthetsbrudd i leggbeinet. Det var en gammel skade som ble fikset.

Mål av Nikita Parris og Janice Cayman i tillegg til et selvmål ordnet fredagens seier i Reims. Det gikk ikke bare Lyons vei, for innbytter Selma Bacha ble utvist på overtid. Dessuten misset Amel Majri et straffespark etter at både Wendie Renard og Eugénie Le Sommer scoret på straffe i serieåpningen.

Saki Kumagai scoret to mål da Paris FC ble slått 4-0 i seriepremieren forrige helg og er lagets toppscorer så langt.

