Elverum besluttet full mesterligasatsing

– Vår ambisjon er å være Norges beste håndballag og hvert år spille i Europa. Derfor er vi veldig glade for at vi tross den vanskelige koronasituasjonen nå endelig kan bekrefte at vi satser for fullt inn i årets CL-sesong, sier styreleder Espen Strøm til klubbens nettsted.

Han sier at støtten fra Norges Håndballforbund har vært avgjørende.

– Vi har hatt en god dialog hele veien og møtt stor forståelse for den krevende situasjonen. De har vært gode rådgivere, og når de i tillegg støtter oss økonomisk er vi trygge på at vi kan gjennomføre, sier han.

Elverum innleder mesterligaspillet borte mot portugisiske Porto torsdag 18. september. I gruppespillet blir det til sammen 14 kamper. Øvrige motstandere er Flensburg-Handewitt (Tyskland), Kielce (Polen), Mesjkov Brest (Hviterussland), Paris Saint-Germain (Frankrike), Szeged (Ungarn) og Vardar Skopje (Nord-Makedonia).

– Det vil bli en annerledes sesong, men vi skylder både EHF, som har gitt oss denne sjansen, norsk håndball og alle de fantastiske menneskene i og rundt vår egen klubb å gjøre maksimalt ut av dette, sier Strøm.

Spillergruppen var glad etter å ha fått beskjed om satsingen.

– Vi har jo trodd på dette hele tiden, men det er deilig endelig å vite helt sikkert at vi nok en gang skal ut i Europa, sier Alexander Blonz.

Søndag debuterer for øvrig Elverums nye verdensstjerne Luc Abalo i eliteseriekampen mot Kolstad.

