Klopp: – Vi kan ikke oppføre oss som Chelsea på overgangsmarkedet

Fot mens Chelsea har brukt nærmere 200 millioner pund, tilsvarende 2,3 milliarder kroner, er Liverpools eneste signering denne sommeren Kostas Tsimikas for 11,7 millioner pund, eller 137 millioner kroner.

I et intervju med BBC Radio 5 forklarer Klopp ulikheten med at usikkerheten rundt koronaviruset er «mindre viktig for noen».

– For noen klubber virker det til å være mindre viktig hvor usikker fremtiden er fordi de eies av land og oligarker. Det er sannheten, sa Klopp i intervjuet.

– Vi kan ikke endre det over natten og si «nå vil vi oppføre oss som Chelsea».

Likevel er ikke tyskeren bekymret for at koronasituasjonen skal påvirke Liverpool negativt.

– Vi nådde mesterligafinalen for to år siden, vant det året etter og vant Premier League ved å være den klubben vi er, sa Klopp.

