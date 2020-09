Fossesholm står over NM i terrengsykling

NTB Sport

NM skulle egentlig ha vært avviklet før sommerferien, men på grunn av koronapandemien ble mesterskapet flyttet til Brumunddal hvor det skulle vært avviklet for 14 dager siden.

Det mesterskapet ble imidlertid avlyst, men denne helgen avvikles NM på Kjelsås i Oslo.

Det skjer uten Helene Marie Fossesholm fra Fiskum IL på start.

– Beskjeden om et nytt NM kom såpass sent at Helene valgte å droppe NM, for ikke å snu om på treninga hele tiden, sier trener og pappa Øivind Foss til Laagendalsposten.

– Planen er å sykle som vanlig til våren og forhåpentligvis også delta i noen ritt utenlands, sier Foss.

