Byrådslederen: – Friidretts-NM kan gå som planlagt

Etter at Bergen kommune tirsdag innførte en grense på 50 deltaker i offentlige arrangement har det vært usikkerhet om stevnet kunne arrangeres. Torsdag opplyste derimot byrådsleder Roger Valhammer at utendørs arrangement fremdeles kan ha inntil 200 deltakere, som er det NM-arrangøren har planlagt for.

– Friidretts-NM kan gå som planlagt, bekrefter Valhammer overfor BA.

Friidretts-NM på Fana stadion skulle opprinnelig ha vært arrangert 19.- 21- juni. Koronapandemien gjorde at mesterskapet ble utsatt til september den gangen.

