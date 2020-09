Everton forsterker ytterligere, henter Doucouré fra Watford

NTB Sport

Det skriver klubben på egne hjemmesider.

Ifølge britiske medier betaler Everton 28 millioner pund for midtbanespilleren. Doucoure var en av stjernene på Watford-laget som forrige sesong rykket ned til mesterskapsserien.

– Jeg har ventet lenge på å komme hit. Dette var den eneste klubben jeg ville til, så jeg er veldig glad, sa Doucoure etter at han hadde skrevet under.

Franskmannen har aldersbestemte landskamper for Frankrike, men 27-åringen har ingen A-landskamper. Han startet karrieren sin i Rennes, før midtbanespillerne i 2016 gikk til Watford. Samme sesongen gikk han på et sesonglangt lån til

Dermed fortsetter Everton å forsterke laget foran den kommende sesongen. Mandag ble det kjent at Liverpool-klubben hadde signert James Rodríguez fra Real Madrid. Nå skal stjernen fra fotball-VM i 2014 prøve seg i Premier League for et Everton som har skuffet plasseringsmessig de siste sesongene. I 2019/20 endte Liverpool-laget på 12.-plass på tabellen.

Evertons serieåpning skjer borte mot Tottenham kommende søndag.

