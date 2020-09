Tour de France-sjefen virussmittet: – Den verste som kunne testet positivt

NTB Sport

Det opplyste arrangøren i en pressemelding tirsdag.

Ifølge nyhetsbyrået AFP og flere andre franske medier er Tour-sjef Prudhomme satt i isolasjon. Han var ikke til stede på starten av den 10. etappen tirsdag.

Preudhomme må nå oppholde seg i karantene den kommende uken. Han er først tilbake i lederbilen fra etappe 17. François Lemarchand overtar Prudhommes oppgaver i karanteneperioden.

– Det er den verste personen som kunne testet positivt. En må tenke på at han hadde selveste statsministeren i Frankrike sittende i bilen nylig. Kanskje fire-fem timer ved siden av hverandre. De skal jo ha maske, så vi får håpe de hadde det, men tenk deg selv så mange timer sammen i bil, sa den tidligere sykkelstjernen Thor Hushovd på TV 2s sending tirsdag.

Fire i støtteapparatet positive

Han åpnet videre for at Prudhommes positive test kan skape trøbbel for gjennomføringen av rittet.

– Det må ikke gå så langt at dette ser dumt ut utad. Det er greit at Tour de France lever i sin boble, men politikerne tenker på hvordan dette blir oppfattet av publikum og alle som følger dette, sa Hushovd.

Prudhomme hadde selskap i bilen av statsminister Jean Castex på lørdagens åttende etappe fra Cazères-sur-Garonne til Loudenvielle. Tirsdag opplyste staben til Castex at statsministeren skal koronatestes for å utlukke at han er smittet.

President Emmanuel Macron opplyser at en planlagt regjeringskonferanse mandag kan bli avlyst eller avholdt digitalt.

– Jeg forlater nå Touren i en uke og gjør det alle franske arbeidstakere ville gjort i en situasjon som dette, sier rittdirektøren i en uttalelse til AFP tirsdag.

– Jeg skal nå følge rittet på TV, noe jeg ikke har gjort på 15 år, tilføyer Prudhomme.

Omfattende protokoll

Rytterne og samtlige involverte i de ulike lagenes støtteapparat ble testet på hviledagen mandag i tråd med smittevernprotokollen som er gjort gjeldende for årets ritt.

Totalt ble 650 personer testet. Ingen av rytterne skal være smittet. Det overrasker ikke Prudhomme. Han sier at rytterne under rittet «lever som munker eller soldater».

I en pressemelding fra arrangøren opplyses det imidlertid at fire personer i støtteapparatene testet positivt. De fire tilhører lagene Cofidis, AG2R, Mitchelton-Scott og Ineos.

Sistnevnte er laget til regjerende Tour-vinner Egan Bernal.

Kvartetten som har testet positivt har alle forlatt rittet. Det samme har en person som tilhører den tekniske staben rundt rittet.

Totalt er det 166 ryttere igjen i feltet etter at flere måtte gi seg i løpet av den første uken.

Det er utarbeidet en omfattende helseprotokoll for å sikre gjennomføringen av Tour de France. Samtlige involverte skal testes på begge hviledagene, og enkelte lag gjennomfører også ytterligere tester utover dette.

Alexander Kristoffs UAE er blant disse.

