To strake for Ackermann i Tirreno-Adriatico

Det ble ønskereprise for Bora-rytter Ackermann på oppløpet i Follonica etter 201 kilometer fra Camaiore. Han krysset mållinjen et halvt sykkelhjul foran Gaviria.

– Også i dag gjorde laget en veldig god jobb, og opptrekket var perfekt, sa Ackermann.

– Det var et langt oppløp, og jeg tror jeg fant det perfekte øyeblikket å slå til.

Med seieren forsvarte Ackermann ledertrøya han erobret på åpningsetappen, men han har ingen ambisjoner i sammendraget i et ritt med sterke navn som Chris Froome, Geraint Thomas og Vincenzo Nibali på startlista selv om det avvikles midt under Tour de France.

Onsdag venter en kupert etappe før det blir to tøffe fjelletapper. Først på 6. etappe er det en ny etappe som passer spurterne.

– De neste etappene er for harde for meg, men jeg gjør nok et nytt forsøk lørdag, sa Ackermann.

Carl Fredrik Hagen i Lotto Soudal er eneste norske deltaker. Han kom i mål på 44.-plass tirsdag, på en etappe der de 150 første fikk samme tid som vinneren.

Rittet avsluttes mandag.

