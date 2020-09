Molde får ikke karanteneunntak – må spille mesterliga på nøytral grunn

NTB Sport

Det bekrefter kulturminister Abid Raja (V) overfor NTB tirsdag.

– Det vil dessverre ikke være mulig å få til en avklaring av et eventuelt unntak før Moldes kamp mot Qarabag. Jeg har derfor gitt beskjed til NFF og Molde om at en avklaring i regjering ikke vil foreligge før i slutten av neste uke, og at de må planlegge sin aktivitet ut fra dette, sier statsråden.

– Det vil si at de må planlegge for å spille kamp på nøytral grunn i henhold til Uefas bestemmelser, legger han til.

I henhold til trekningen av den tredje kvalifiseringsrunden i mesterligaen skal Molde møte Qarabag på bortebane i Aserbajdsjan tirsdag 15. eller onsdag 16. september.

I og med at Aserbajdsjan ligger utenfor Schengen-området utløser reisen dit ti dagers karantene for Molde-spillerne etter hjemkomst til Norge. I denne perioden kan det verken trenes eller spilles kamper. I så fall må klubben få utsatt to seriekamper.

Nå blir mesterligakampen flyttet.

Polen?

Det bekrefter også NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn overfor NTB.

– Skal en følge de bestemmelsene som er lagt til grunn av Uefa, må kampen flyttes til et annet sted, sier han.

Både Det europeiske fotballforbundet (Uefa), Norges Fotballforbund og Qarabag har vært involvert i diskusjonene som den siste tiden har pågått i saken.

Uefa har inngått avtaler med landene Polen, Kypros, Hellas og Ungarn med tanke på gjennomføring av kamper som må spilles på nøytral grunn. Alt tyder på at Molde-kampen går i et av disse.

– Første fase nå er å se på de fire landene. Samtidig er det hjemmelaget Qarabag som skal lede an i prosessen, sier NFF-direktør Fisketjønn.

Samtale med Raja

Molde-direktør Ole Erik Stavrum antyder at ett land kanskje peker seg litt ekstra ut.

– Det er vel et par gule land igjen, og Ungarn har vært et nøytralt land. Det er vel mest nærliggende å tenke noe i den retningen, sier han til NTB.

Så sent som tirsdag morgen sa Molde-direktøren til NTB at han ønsket seg en avklaring rundt Qarabag-kampen så raskt som mulig. Noen timer senere forelå den.

– Jeg fikk en telefon fra Abid Raja. Det var veldig greit å få den avklaringen, sier Stavrum.

Han startet umiddelbart jobben med å kartlegge veien videre.

– Nå må vi snu oss rundt og gå i dialog med NFF og inn mot Uefa, sier Molde-direktøren.

En drøy uke før kamp er det mange løse brikker i saken.

Må i karantene

Dersom kampen skulle ende opp med å bli spilt i Ungarn, vil også det utløse karantene for Molde-spillerne ved hjemkomst. Samtidig vil karanteneopplegget være forenklet, all den tid Ungarn ligger innenfor Schengen.

I praksis vil det si at Molde-spillerne må avlegge to virustester med fem dagers mellomrom etter hjemkomst til Norge. Forutsatt at den første er negativ, kan laget trene og spille kamper i påvente av den neste. På fritiden må imidlertid spillerne være i karantene.

Molde er oppsatt med ligakamper mot Vålerenga på bortebane 19. september og Sandefjord på hjemmebane 26. september. Disse kampene ville ha måttet bli flyttet dersom laget skulle reist til Aserbajdsjan uten noen form for unntak ved hjemkomst.

Dersom Molde slår Qarabag venter enten Dinamo Zagreb fra Kroatia eller ungarske Ferencváros i neste runde av kvalifiseringen.

(©NTB)