Maren Lundby fikk omsider verdenscupkula

NTB Sport

Først seks måneder etter at Lundby kunne innkassere sin tredje strake sammenlagtseier i verdenscupen, mottok skihopperen trofeet som beviser nettopp det.

I utgangspunktet skulle verdenscuptrofeet blitt delt ut under avslutningen i russiske Tsjajkovskij, men koronautbruddet gjorde at sesongen ble stoppet under Raw Air i mars.

Dermed skulle krystallkula sendes fra Russland til Norge, men det gikk ikke helt etter planen.

Et sted i postgangen ble trofeet nemlig knust, og dermed måtte Det internasjonale skiforbundet (FIS) bestille et helt nytt et. Og først tirsdag ble det overlevert Lundby i forbindelse med et hopparrangement på Lillehammer.

– Det er på tide, da. Men det er bedre å få den sent enn aldri, sier Lundby til NTB.

– Det er noe spesielt med kula. Det er alltid litt ekstra stas. Og så er det kanskje greit å få den og få lagt denne sesongen bak seg. Det meste har vært rart når det gjelder denne prosessen, legger hun til.

Rørt av Romørens overraskelse

Lundby var svært rørt da hun tok imot krystallkula, men det var ikke på grunn av selve utdelingen av det som er hennes tredje verdenscuptrofé.

Årsaken til at Lundby felte tårer da hun skulle si noen ord til de frammøtte, var en seanse like i forkant der hoppernes markedssjef Bjørn Einar Romøren overrakte en spesiell gave til barneavdelingen ved sykehuset i Lillehammer.

Den ene skien som Romøren brukte da han satte verdensrekord i Planica i 2005, ble overlevert to gutter som har vært kreftsyke i flere år. Romøren fikk selv påvist kreft i ryggen i fjor vår, og tirsdagens gaveoverrekkelse var hans første offisielle oppdrag siden han ble syk.

Skadd

26 år gamle Lundby har dominert hoppsporten de siste sesongene, og hun har blant annet vunnet OL-gull i 2018 og VM-gull i fjor. Tre strake sammenlagtseirer i verdenscupen er det også blitt, og hun har i alt vunnet 30 hopprenn i verdenscupen siden desember 2016.

Nylig ble det kjent at Lundby har fått jumpers knee. Det fører blant annet til at hun denne uken står over nyvinningen Raw Air Challenge på Lillehammer. Det skal ikke være fare for sesongstarten, som etter planen skjer på Lillehammer 5. desember.

– Det er en liten filleskade, får vi tro. Det har vært der en god stund, og så har det kanskje forverret seg. Men jeg tar det rolig mest for å være sikker på at det ikke skal plage meg til vinteren, sier hun.

(©NTB)