Jakob Ingebrigtsen påmeldt til fem NM-øvelser

Påmeldingsfristen til mesterskapet utløper ved midnatt tirsdag, men Ingebrigtsen-brødrene er allerede påmeldt en rekke distanser.

Jakob Ingebrigtsen er står på listen over aktuelle deltakere både på 800 meter, 1500 meter, 5000 meter, 10 000 meter og 3000 meter hinder. 19-åringen vil åpenbart ikke bli å se på alle.

Storebror Filip er påmeldt på 800 meter, 1500 meter og 5000 meter, mens eldstebror Henrik så langt ikke figurerer på listene.

Karsten Warholm er på sin side påmeldt både på 400 meter og spesialdistansen 400 meter hekk.

NM-deltakelsen til Norges aller største friidrettsstjerner kan bli påvirket av om de også løper det kommende Diamond League-stevnet i Roma. Det arrangeres torsdag 17. september, dagen før NM innledes på Fana stadion.

Toppidrettssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund sa nylig til NTB at Vladimir Vukicevic, Amalie Iuel, Hedda Hynne, Karsten Warholm samt Jakob og Filip Ingebrigtsen er aktuelle for å delta i den italienske hovedstaden.

Deltakelse i Roma utløser samtidig karantene ved hjemkomst til Norge. Det betyr i praksis at Ingebrigtsen-brødrene og de øvrige norske profilene må virustestes umiddelbart etter at de er tilbake på norsk jord. Forutsatt at testen er negativ, kan de konkurrere i NM, men må holde seg i fritidskarantene i påvente av en ny test fem dager etterpå.

Nylig ble det kjent at NM-programmet er endret slik at eventuelle Roma-farere også skal kunne løpe på Fana stadion. Blant annet er Karsten Warholms spesialdistanse 400 meter hekk flyttet til lørdag og søndag.

Det er også besluttet at utøvere som eventuelt løper i Roma vil få direkteplass i finalen på 1500 meter. Forsøket på distansen går fredag, mens det er finale lørdag.

