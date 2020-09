Ellevill LSK-vending skapte høyspenning i 1. divisjon

NTB Sport

Thomas Lehne Olsen ble den store helten med to assist og den siste scoringen da Lillestrøm fra det 85. minutt forvandlet 0-1 til seier. Ebiye Moses og Fredrik Krogstad scoret de to første målene, begge framspilt av Olsen. De to siste målene kom på overtid.

Serieleder Tromsø avga poeng mot KFUM Oslo med 1-1 i en kamp med tidligere start og så ut til å skulle få Ranheim opp i ryggen. I stedet er det Ranheim som nå kjenner rivalenes pust i nakken.

Sogndal er oppe på samme poengsum som 2.-plasserte Ranheim, fem poeng bak Tromsø. Kristoffer Hoven sørget for det med hattrick. Han scoret to ganger på de første åtte minuttene da Sogndal tok imot Strømmen, og han fastsatte selv resultatet til 3-0.

Sandnes Ulf slo Kongsvinger 1-0 med mål av Magnus Grødem og er på fjerdeplass tre poeng fra opprykksplass, mens LSK er ytterligere poenget bak. Før mirakelvendingen lå Lillestrøm an til å havne 10 poeng bak opprykksplass.

Superspurt

Ranheim så lenge ut til å skulle hale i land en sterk borteseier mot Lillestrøm røm etter Eirik Valla Dønnems suser i krysset, men Moses satte inn 1-1 i det 85. minutt etter at Olsen nikket ballen ned på foten hans. På overtid scoret Krogstad framspilt av Olsen, og sistnevnte gjorde selv 3-1 alene med keeper.

– Vi var et helt annet lag den siste halvtimen, sa LSK-kaptein Olsen til Eurosport.

– Vi var dritfeige i 2. omgang. Det ble krig, og da var Lillestrøm bedre enn oss, sa en svært misfornøyd Ranheim-trener Svein Maalen.

Björn Bergmann Sigurdarson trakk i LSK-trøye for første gang siden 2012, men det var ikke publikumsfavoritten som skulle gjøre det i sitt etterlengtede Åråsen-comeback. Han var for lengst byttet ut (med Moses) da lagkameratene vendte.

Tromsø var i alvorlig trøbbel mot KFUM Oslo, men ble reddet av den utleide VIF-spilleren Sakarias Opsahl. Alagie Sanyangs scoret et tidlig ledermål, og «Kåffa» kunne ledet stort ved pause. Opsahl kom inn og fikk stå alene ved lengste stolpe på et hjørnespark fra Kent-Are Antonsen i det 53. minutt. Det viste seg å holde til økt luke på tabelltopp.

Scoret fire

Håkon Lorentzen scoret hele fire mål da Åsane vant 5-1 over Jerv. Gjestene hang med både i spill og sjanser, men storspill av Åsane-keeper Eirik Østgaard og assistshow av Senai Hagos gjorde et det ble storseier til vertene, som er på 6.-plass.

Øygarden tok ledelsen i bunnoppgjøret borte mot Ull/Kisa, men siden handlet det bare om hjemmelaget, som klatret bort fra kvalifiseringsplassen med 6-1-seier. Øygarden ligger igjen under streken sammen med tabelljumbo HamKam. Kjetil Rekdals lag tapte 0-1 hjemme for Raufoss og er fortsatt uten hjemmeseier.

Runar Hauge ga Grorud ledelsen mot Stjørdals-Blink ti minutter før slutt, men gjestene berget 1-1 med Mats Lillebos straffespark på overtid.

(©NTB)