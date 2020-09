Caster Semenya tapte i retten, får ikke løpe 800 meter i OL

NTB Sport

Den sørafrikanske dobbelte OL-mesteren ga seg ikke selv om Idrettens voldgiftsrett (CAS) i fjor konkluderte med at Det internasjonale friidrettsforbundets regel er diskriminerende, men at den likevel må tillates for å sikre rettferdige konkurranser. Hun anket saken inn for sveitsisk høyesterett, der hun nå har tapt igjen.

I en 71 sider lang kjennelse slås det fast at Semenya ikke kan konkurrere på elitenivå på distanser fra 400 meter til en engelsk mil, inkludert i neste års OL, om hun ikke senker sitt testosteronnivå gjennom medikamenter eller kirurgi. Retten fant at det ikke var grunn til å sette CAS-kjennelsen til side.

World Athletics har bestemt at kvinner med naturlig høyt testosteronnivå må underkaste seg hormonell behandling for å senke testosteronnivået før de får delta i visse øvelser, hvorav Semenyas spesialdistanse 800 meter er en.

Gir seg ikke

– Jeg er meget skuffet over kjennelsen, men jeg nekter å la World Athletics medikere meg eller hindre meg i å være den jeg er, sier Semenya i en uttalelse tirsdag.

– Historien vil vise at de tar feil når de ekskluderer kvinnelige utøvere eller setter vår helse i fare utelukkende på grunn av våre naturlige evner. Jeg vil fortsette min kamp for kvinnelige utøveres menneskerettigheter både på og utenfor banen, inntil vi alle kan konkurrere fritt slik vi er skapt.

World Athletics ønsker på sin side kjennelsen velkommen og hevder at reglene sikrer at alle kvinnelige utøvere kan konkurrere på like vilkår.

Langvarig strid

Semenya vant OL-gull på 800 meter både i 2012 og 2016. Hun har også tre VM-gull på distansen.

Hun har vært i strid med det internasjonale friidrettsforbundet mer eller mindre sammenhentende siden hun vant VM-gull i 2009. Først ble hun tvunget til å gjennomgå kjønnstester, senere ble hun ilagt startforbud, og så kom regelen om pålagt hormonbehandling.

Hun har tidligere sagt at hun vil bytte distanse og løpe 200 meter, der regelen om testosterongrense ikke gjelder.

