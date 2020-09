Moldes mesterligakamp i det blå: – Forverrer ting for oss

NTB Sport

I henhold til trekningen av den tredje kvalifiseringsrunden i mesterligaen skal Molde møte Qarabag på bortebane tirsdag 15. eller onsdag 16. september. I øyeblikket er det imidlertid tvilsomt om kampen kan spilles som oppsatt.

I og med at Aserbajdsjan ligger utenfor Schengen-området utløser nemlig reisen dit ti dagers karantene for Molde-leiren etter hjemkomst til Norge. I denne perioden kan det verken trenes eller spilles kamper.

I så fall må klubben få utsatt to seriekamper. Dersom ikke norske myndigheter gir Molde et unntak fra de overordnede nasjonale karantenebestemmelsene kan enden på visa bli at Molde må spille kampen i et nøytralt tredjeland.

En drøy uke før kamp foreligger det ingen avklaring i saken. Det skaper trøbbel for de involverte.

– Det gjør det veldig vanskelig for oss. Vi må ha bestilt både fly og hotell. Full pakke. Det forverrer ting for oss, og ventingen gjør det helt sikkert ikke billigere, sier Molde-direktør Ole Erik Stavrum til NTB.

Kan ikke reise

Han håper nå at en avklaring rundt hvor kampen kan spilles vil foreligge «relativt fort».

– Det bør egentlig komme i løpet av i dag eller i morgen, sier Stavrum mandag morgen, vel vitende om at tiden begynner å bli knapp.

Både Det europeiske fotballforbundet, Norges Fotballforbund og Qarabag er involvert i diskusjonene som nå pågår i saken. Blir kampen flyttet til nøytral grunn er Polen, Kypros, Hellas og Ungarn trolig alternativene.

I så fall faller hjemmebanefordelen bort for Qarabag. Molde-direktør Stavrum vedgår at nettopp det åpenbart vil være en fordel for laget han selv representerer, men understreker at Molde-leiren ikke har noen motvilje mot å ta turen til Aserbajdsjan.

– Det er ikke sånn at vi ikke vil reise dit. Vi kan ikke reise dit, sier Stavrum med henvisning til karantenebestemmelsene som foreligger.

Spillerne upåvirket

Han er samtidig ikke bekymret for at ventetiden som nå har oppstått i påvente av en avklaring vil påvirke hovedpersonene foran den viktige kampen.

– Vi forbereder oss som om det blir kamp. Dette har ikke så mye å si for spillerne. Det er apparatet rundt det blir vanskelig for, sier Stavrum.

Dersom kampen skulle ende opp med å bli spilt i Ungarn, vil også det utløse karantene for Molde-spillerne. Samtidig vil karanteneopplegget være forenklet, all den tid Ungarn ligger innenfor Schengen.

I praksis vil det si at Molde-spillerne må avlegge to virustester med fem dagers mellomrom etter hjemkomst til Norge. Forutsatt at den første er negativ, kan laget trene og spille kamper i påvente av den neste. På fritiden må imidlertid spillerne være i karantene.

Molde er oppsatt med ligakamper mot Vålerenga på bortebane 19. september og Sandefjord på hjemmebane 26. september. Disse kampene står i fare dersom laget må reise til Aserbajdsjan uten noen form for unntak ved hjemkomst.

