Messi dukket opp på Barcelona-trening

Mandag publiserte Barcelona et bilde der Messi poserer med klubbens nye rosa tredjedrakt. Senere dukket superstjernen selv om på treningsfeltet, for første gang etter at klubbens nye trener Ronald Koeman overtok.

Etter en skuffende og tittelløs sesong, som ble avsluttet med et pinlig 2-8-tap for Bayern München i mesterligaens kvartfinale, slapp Messi bomben om at han ville forlate Barcelona. 33-åringen ønsket å benytte seg av en klausul i kontrakten som lot han gå gratis til en annen klubb i sommer.

Klausulen sier imidlertid at han må si fra innen 10. juni for å gå gratis. Dette sto Barcelona fast ved selv om årets sesong ble utsatt på grunn av koronaviruset. Katalanerne mener klubber som vil kjøpe argentineren vil måtte utløse en utkjøpsklausul på svimlende 700 millioner euro.

Fredag kom feiden til et foreløpig punktum da Messi selv kunngjorde at han ble værende i klubben.

– Jeg var sikker på at jeg kunne forlate klubben gratis i sommer, for presidenten har alltid sagt at jeg kan gjøre det ved sesongslutt, sa Messi fredag.

– På grunn av det vil jeg fortsette i klubben. Nå spiller jeg i klubben fordi presidenten sa at den eneste måten jeg kan forlate klubben på er at utkjøpsklausulen på 700 millioner euro betales, og det er umulig, sier Messi.

