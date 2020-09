En halv million så Norge tape på Ullevaal

NTB Sport

TV 2 sendte kampen, og sportsredaktør Vegard Jansen Hagen sier til Kampanje at han er fornøyd med tallene. På det meste var 620.000 TV-seere innom sendingen.

– Det var en beinhard konkurranse fredag kveld fra NRK og det å hente de tallene viser at landslaget har gjort en god jobb for oss. Dette forteller at selv om det ikke akkurat var propagandafotball så sier det litt om forventningene som ligger der til det norske landslaget, sier Hagen.

TV-seerne fikk se Norges gode hjemmestatistikk ryke da Østerrike vant 2-1.

(©NTB)