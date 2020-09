Tsjekkia trekker seg fra nasjonsligakamp på grunn av koronafrykt, Uefa avviser det hele

NTB Sport

Natt til lørdag meldte Tsjekkias landslag fra på Twitter om at de ikke møter til mandagens hjemmekamp.

- Landslaget møter ikke mot Skottland. beslutningen er tatt på bakgrunn av den nåværende covid-19-situasjonen. Landslaget avslutter den nåværende samlingen etter seieren over Slovakia, heter det i meldingen.

Tsjekkia vant 3-1 over Slovakia i lagenes første kamp i årets nasjonsliga. Det skjedde uten to av lagets profiler, Tomas Soucek fra West Ham og Romas Patrik Schick. De satt begge i karantene etter å ha vært i nærkontakt med et koronasmittet medlem av støtteapparatet.

Kort tid etter fredagens seier over Slovakia sa Slavia Prahas styreleder Jaroslav Trvdik at han ville trekke sju spillere ut av troppen fordi han var bekymret for koronasituasjonen før mandagens kamp.

Det skotske fotballforbundet har ennå ikke mottatt noen offisiell forklaring fra Tsjekkias fotballforbund, og de har bedt Det europeiske fotballforbundet (Uefa) om en avklaring. Uefa har svart at de ber skottene forberede seg til kampen på normalt vis.

Uefa har tidligere sagt at kampene skal spilles hvis lagene har minst 13 spillere tilgjengelig. Tsjekkia risikerer poengstraff om de ikke møter til kampen.

