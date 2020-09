NTB Sport

Nederlaget var landslagssjef Lars Lagerbäcks første på hjemmebane siden han overtok jobben vinteren 2017.

En rekke norske gutter leverte svært svake prestasjoner og får tilnærmet slakt på avisenes spillerbørser. Haaland, Alexander Sørloth (inn etter 64 minutter) og keeper Rune Almenning Jarstein var best hos Norge.

1-2-reduseringen kom etter et pent norsk angrep. Stefan Johansen rakk akkurat å sende en pasning til Sørloth før han ble taklet og pådro seg en skade.

Sørloth avanserte og sendte en pasning inn i feltet. Der hadde Haaland løpt fra sin oppasser. Avslutningen gikk inn ved lengste stolpe.

– Det var et veldig fint angrep og omstilling vi hadde ved målet, sa Lagerbäck etter at han hadde kalt kampen i 60 minutter som «et norsk bunnpunkt».

Norge fortsetter nasjonsligaen med bortekamp mot Nord-Irland mandag. Et av spørsmålene før oppgjøret i Belfast blir om Lagerbäck vraker Joshua King fra start og satser på Haaland og Sørloth.

Duoen hadde bare vært på banen sammen i vel to minutter før målet kom.

Ingen sjanser

– Det var fysiske grunner til at han (King) ble tatt ut. Vi hadde på forhånd bestemt at han skulle ut når muskulaturen var slutt. Vi ville ikke risikere at han skulle bli skadet, sa Lagerbäck om King.

Treneren ville heller ikke legge for mye i de forskjellige konstellasjonene i angrep. – Jeg bør ikke ruse i vei. Det gjør i hvert fall ikke jeg. Å vurdere spissenes offensiv de første 60 minuttene, skal man være litt forsiktig med. Når det ikke fungerer for laget, er det vanskelig å være spiss.

– Alexander skal ha ros. Han gjorde et kjempegodt innhopp, men jeg tror han fikk hjelp av at vi spilte bedre, fikk samlet laget og hatt ballen på litt andre steder.

– Det er ingen gitt nummer én, to eller tre blant disse tre spillerne, sa Lagerbäck.

I den andre kampen i Norges pulje fredag, spilte Romania og Nord-Irland 1-1.

