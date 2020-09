De norske sjanseløse i triatlon-VM

NTB Sport

Iden løp inn til 11. plass, mens Blummenfelt til slutt ble nummer 13 i Hamburg.

Franske Luis ble verdensmester etter å ha løpt fra portugiseren Vasco Vilaca og landsmannen Leo Bergere den siste kilometeren. De to ble sølv- og bronsevinner.

Ikke overraskende var de norske et stykke bak etter svømmedelen. Som beste norske kom Blummenfelt opp av vannet 22 sekunder bak ledende Alistair Brownlee. Iden var ytterligere 14 sekunder bak.

Til tross for at Blummenfelt og Iden ofte regnes som sterke på sykkeldelen, klarte de ikke å hente inn tetgruppen. De kom inn til andre skiftesone i en gruppe som lå 20 sekunder bak den åtte manns sterke ledergruppen. Det viste seg å være for mye for de to bergenserne.

Årets VM er av det spesielle slaget. Normalt sett kåres verdensmesteren etter ti VM-runder, men grunnet koronapandemien ble verdensmesteren i år kåret etter kun et løp i sprintdistansen over 750 meter svømming, 20 kilometer sykling og 5 kilometer løping.

