Casper Ruud røk ut av US Open i tredje runde: – Kan ikke være misfornøyd

NTB Sport

Årets US Open ble sett på som en mulighet til å få det virkelige gjennombruddet i verdenseliten for den norske tennisstjernen. Men til tross for flere koronaforfall ble det bare en kopi av prestasjonen hans i French Open i fjor.

Den gang var det legenden Roger Federer som ble for sterk for Ruud, i år måtte han gi tapt for sjetteseedede Berrettini. Ruud var seedet som nummer 30 i US Open.

– Først og fremst har det vært en bra turnering, selv om det ikke gikk veien i dag. Jeg kan ikke være misfornøyd med en tredjerunde i en Grand Slam, og spesielt i US Open. Men jeg følte jeg hadde noen sjanser her og der som jeg ikke klarte å ta vare på. All creds til Matteo, sier en skuffet, men fattet Ruud til NTB.

Klasseforskjell

Lørdagens kamp viste at det er en klasseforskjell mellom de to på hardcourt. Ruud hang godt da ballen var i åpent spill, men ble en smågutt stilt opp mot Berrettinis 13 serveess og 40 vinnere. Til slutt vant Berrettini 6-4, 6-4 6-2. Ruud klarte ikke å ta ett eneste poeng i Berrettinis servegame tross fem breakballer.

– Jeg synes alt gikk veldig bra, jeg startet sterkt og servet bra og vant mange poeng. Denne fyren er farlig, han kan spille veldig bra. Jeg visste at jeg måtte være tett på grunnlinjen, for han er farlig med forehanden, sa Berrettini om sin norske motstander.

Berrettini og Ruud har møttes en gang tidligere. Da endte det med Ruud-seier i Grand Slam-turneringen French Open i fjor. Det var imidlertid på grus, og siden da har Berrettini spilt seg opp i verdenseliten. På hardcourten i New York var italieneren et lite knepp for god for nordmannen.

– Han spilte bra på de viktigste poengene og servet som en kanon, så det var vanskelig å stå imot de servene. Jeg klarer å få en del returer, men han er god med forehand og backhand. Det er ikke bare serve han har. Jeg prøvde mitt beste i dag, men det gikk ikke helt i dag. Jeg må bare jobbe på videre, sier Ruud.

Kommer til å klatre

Casper Ruud var ranket som nummer 37 i verden før turneringen i New York, og vil klatre på verdensrankingen etter prestasjonen i Grand Slam-turneringen.

Han får også med seg en pen pengesum hjem etter å ha kommet til tredjerunden. For det belønnes han med 163.000 dollar. Det tilsvarer nesten 1,5 millioner kroner.

Ruud er sønn av den tidligere tennisstjernen Christian Ruud, som i sin beste prestasjon kom seg til andrerunden i US Open. Han fulgte lørdagens kamp fra tribunen.