NFF utsatte avgjørelse om cupens skjebne

Det opplyser konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbund til NTB fredag.

Tidligere denne uken varslet han i et intervju med Aftenposten at dersom ikke noe uforutsett oppsto, ville det foreligge en avklaring før helgen.

– Siden da har vi hatt et styremøte, og avgjørelsen ble der utsatt til neste onsdag. Da kommer det en beslutning, sier Fisketjønn til NTB.

Alternative scenarioer

Koronasituasjonen har skapt trøbbel for gjennomføringen av fotballsesongen på alle nivåer. Så langt har man heller ikke kommet i gang med de ordinære rundene i cupen.

NFF har jobbet med flere alternative scenarioer for å få kåret en cupmester i 2020-sesongen. Et av de mest aktuelle har den siste tiden vært å spille NM kun for de 32 lagene i de to øverste divisjonene på herresiden.

Breddefotballen venter fortsatt på grønt lys fra myndighetene for oppstart av normale treninger og kampaktivitet. En avklaring rundt dette kommer tidligst midt i september, og dermed tyder lite på at lagene fra 3. divisjon og nedover er aktuelle for cupspill.

Vurderer avlysning

Som følge av askeladdenes sannsynlige fravær er det fra flere hold tatt til orde for at cupen bør skrotes. Det skal være et av alternativene NFF vurderer.

Konkurransedirektør Fisketjønn har samtidig vært tydelig på at det sitter langt inne å ta den beslutningen, all den tid andre verdenskrig så langt er det eneste som har ført til avlysning av turneringen siden oppstarten i 1902.

Dersom NFF faller ned på at cupen skal gjennomføres i forenklet utgave i høst, må det i tillegg finnes plass til kampene på en allerede tett og uforutsigbar terminliste. Koronapandemien kan teoretisk sett skape problemer for gjennomføringen av seriespillet i månedene som kommer.

