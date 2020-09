Forsvarsblemme bidro til serbisk tap en måned før EM-skjebnekampen mot Norge

NTB Sport

To scoringer av kaptein Artem Dzjuba og et strålende langskudd av Vjatsjeslav Karavajev ga russisk seier i Moskva.

Dzyuba sendte russerne i ledelsen med sin straffescoring tidlig i 2. omgang. Sjansen fra krittmerket fikk kapteinen etter at midtbanespiller Zelimkhan Bakajev ble lagt i bakken med ulovlige midler.

Deretter dro Karavajev seg inn fra venstrekanten og hamret ballen vakkert i lengste hjørne bak Serbias målvakt Marko Dmitrovic.

Ufortjent med russisk seier var det på ingen måte.

Gigantsjanse

De første 45 minuttene forble riktignok målløse, men hjemmelaget burde så absolutt tatt ledelsen like før pause da nevnte Bakajev kom til avslutning fra fem meter. For åpent mål satte han ballen over med venstrefoten.

Gigantsjansen oppsto etter at kaptein Dzjuba hadde revet seg løs i feltet og slått ballen inn foran mål.

Bakajevs mulighet var første omgangs klart største, men Russland kunne også tatt ledelsen litt tidligere da en avslutning fra Dzjuba ble reddet på streken.

Serbia, med Fulham-spissen Aleksandar Mitrović på topp, skapte svært lite før pause. Den største sjansen fikk Lazio-spiller Sergej Milinković-Savić, men skuddet fra god posisjon gikk utenfor stolpen.

Bedring

De siste 45 minuttene ble heller ingen opptur for serberne. Det hjalp lite at Mitrovic satte inn trøstemålet etter solid forarbeid av Darko Lazović.

Dzjuba satte inn sitt andre for kvelden da Serbia-forsvarer Nikola Maksimovic skled i eget forsvar og ga bort ballen som bakerste mann. Kjempefeilen ble kostbar.

8. oktober møtes etter planen Serbia og Norge til EM-omspillskamp på Ullevaal stadion. Vinneren skal ut i en avgjørende kamp om en billett til sluttspillet neste sommer.

Det råder samtidig usikkerhet rundt hvilke karanteneregler som vil gjøres gjeldende for spillerne ved innreise til Norge i forkant av Serbia-kampen. Trolig må det gjøres unntak fra de gjeldende nasjonale bestemmelsene.

(©NTB)