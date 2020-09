18 spillere i storklubben Boca Juniors koronasmittet

NTB Sport

All treningsaktivitet er innstilt som følge av et smitteutbrudd i tilknytning til treningsanlegget. I en uttalelse opplyser klubben at ti av de smittede har milde symtomer, mens de åtte øvrige er symptomfri.

17. september skal Boca Juniors etter planen møte Libertad fra Paraguay i den søramerikanske mesterligaen. Det er uklart om den kampen kan spilles.

– Det er veldig vanskelig å spille under slike omstendigheter. Fotball er jo en kontaktidrett, sier Argentinas president Alberto Fernandez i et intervju med TV-kanalen TN.

– Vi må være veldig forsiktige. Det handler om en pandemi.

Argentina er blant de søramerikanske landene som er hardest rammet av koronaviruset, med over 400.000 smittetilfeller og over 9000 døde.

Spillerne i Boca Juniors er nå isolert på treningsanlegget, uten kontakt med omverden.

Klubben er argentinsk seriemester 34 ganger og har vunnet Libertadores Cup seks ganger.

