Warholm løper i Tsjekkia – vi ikke bekrefte Roma-start

Det bekrefter friidrettsstjernen i en pressemelding onsdag.

– Det har igjen vært en grundig vurdering før denne beslutningen har blitt tatt. Vi ser at det er mulig å få gjennomført dette i samsvar med alle råd som er gitt av helsemyndighetene, og da ønsker jeg å stille til start på dette løpet, sier Warholm.

Han kjenner banen i Tsjekkia fra tidligere.

– Jeg sprang på samme stadion i 2018, det er et bra anlegg. Jeg ser fram til å springe i Ostrava Golden Spike, sier Warholm.

Usikkert deretter

I pressemeldingen fremgår det at det foreløpig ikke er bestemt om det blir flere løp på friidrettsprofilen i etterkant av Ostrava.

Det har tidligere vært kommunisert at Warholm også er høyaktuell for å løpe Diamond League-stevnet i Roma 17. september. Senest tirsdag sa toppidrettssjefen i Norges Friidrettsforbund, Erlend Slokvik, til NTB at hekkestjernen «mest sannsynlig» stiller i den italienske hovedstaden.

Warholm-leiren vil imidlertid ikke bekrefte at det blir deltakelse der.

Onsdag ble det også kjent at programmet for friidretts-NM i Bergen 18. til 20. september endres. Forsøkene og finalen på Warholms spesialdistanse 400 meter hekk er flyttet til lørdag og søndag.

Virustesting

Det grepet øker sannsynligheten for Warholm kan delta også der. Den korte tiden mellom stevnene i Roma og Bergen skaper utfordringer med hensyn til at utøverne pålegges karantene ved hjemkomst til Norge fra Italia.

Utøverne som reiser til Italia kan i tråd med jobbreise-unntaket i covid-19-forskriften underlegges et forenklet karanteneopplegg etter hjemkomst. Det innebærer at de innledningsvis virustestes ved ankomst til Norge. Forutsatt at denne testen er negativ, kan de jobbe (delta i konkurranser) mot å være i karantene på fritiden i påvente av en ny virustest.

Den sistnevnte virustesten må avlegges tidligst fem dager etter hjemkomst. Er også denne negativ, er karanteneplikten unnagjort.

