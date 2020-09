Van Aert takket lagledelsen etter spurtseier i Tour de France

NTB Sport

Van Aert fikk mye av æren for Primoz Roglics sterke seier på tirsdagens fjelletappe. På den flate etappen onsdag var belgieren uimotståelig i spurten.

– Jeg visste at dette var en etappe som passet meg, og jeg er glad for at laget ga meg sjansen til å prøve. Det blir enda søtere av at jeg greide å ta vare på sjansen. Nå har jeg min etappeseier, og heretter skal jeg jobbe enda hardere for laget, sa Van Aert i et intervju vist på TV 2.

Cees Bol fikk et perfekt opptrekk av tre lagkamerater i Sunweb-laget, men da han havnet i front på de siste meterne kom Van Aert som en kanonkule bakfra og suste forbi. Sam Bennett tok tredjeplassen.

Alexander Kristoff og de andre norske nådde ikke fram i spurten. Kristoff ble beste nordmann på 14.-plass.

Julian Alaphilippe forsvarte den gule ledertrøya uten dramatikk.

Det var ellers en begivenhetsfattig etappe over 183 for det meste flate kilometer fra Gap, med beskjedent tempo og uten alvorlige bruddforsøk. Man fikk ikke engang de nesten obligatoriske «TV-bruddene».

– Spurten var tung, men fram til det var det kanskje den letteste etappen jeg har kjørt, for det var ingen brudd. Det ga meg ekstra tid til å hente meg etter tirsdagens etappe, sa Van Aert.

Boasson avviste overfor TV 2 at mangelen på brudd hadde vært en avtalt protestaksjon fra rytterne.

– Nei, ikke som jeg har hørt om iallfall.

(©NTB)