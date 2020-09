Molde vant i Larviks eliteseriecomeback

NTB Sport

Larvik rykket ned og mistet de fleste spillerne til andre klubber da klubben fikk alvorlige økonomiske problemer i 2019. men er tilbake i eliten etter ett års fravær. I serieåpningen måtte Lene Rantalas lag se seg klart slått av et Molde-lag med tidligere Larvik-trener Tor Odvar Moen på sidelinja.

Søstrene Anniken (5), Mona (4) og Sherin Obaidli (4) scoret til sammen 13 mål for Molde. Hege Løken og Julie Lygren ble toppscorere sammen med Anniken.

– Jeg er alltid fornøyd når vi vinner, sa Moen til TV 2 etter seieren over klubben der han er æresmedlem.

Godt å være tilbake

– Dette var deilig. Det var litt høye skuldre i starten, men så slapp vi oss løs, sa Anniken Obaidli, som er tilbake på banen etter en korsbåndskade.

Godt å være tilbake synes også Larvik det er, selv om åpningskampen ble for tøff.

– Det var bra moral i laget. Det var en periode midt i da vi ikke holdt sammen, og der de scoret på det meste, men vi kom litt tilbake og skaffet oss et OK resultat. Greit nok, sa Larvik-trener Are Ruud, som leder laget sammen med Rantala.

Vipers i gang

Det var 1. serierunde som ble avviklet onsdag, men Vipers Kristiansand og Fredrikstad hadde tjuvstartet med seier i framskutte kamper. Vipers vant igjen i åpningsrunden onsdag og er dermed alene på topp. Heidi Løke scoret ni mål da Flint ble slått 36-21.

Storhamar måtte slite for å slå Fredrikstad, men halte i land 26-24 etter 11 scoringer av Maja Jakobsen.

Tertnes gjorde kort prosess med Oppsal og vant 35-21 etter ni mål av Linn Gossé, mens Camilla Herrem scoret åtte mål da Sola vant 32-26 borte mot Rælingen.

Aker møter Fana torsdag, mens Byåsen hadde spillefri i åpningsrunden.

