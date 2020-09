L'Équipe: Neymar er smittet av koronavirus

NTB Sport

Den anerkjente sportsavisen skriver tirsdag ettermiddag at de tre smittede er Neymar, Angel Di Maria og Leandro Paredes. Dette er ikke bekreftet av klubben, og avisen oppgir ikke noen kilde for informasjonen.

Ifølge L'Équipe skal de smittede PSG-spillerne nå i en ukes karantene. Alle tre skal ha vært på ferieøya Ibiza etter sluttspillet i mesterligaen i Portugal.

Mandag opplyste klubben at den mistenkte at to spillere var smittet av viruset. Onsdag bekreftet PSG at tre spillere er smittet.

– Samtlige spillere og støtteapparat vil fortsette å teste seg de kommende dagene, opplyser klubben i en uttalelse.

Meldingen om koronatilfellene kommer halvannen uke etter at PSG spilte mesterligafinale (0-1-tap) mot Bayern München. En rekke franske toppklubber har hatt smittetilfeller de siste ukene, blant dem Lyon, Marseille, Rennes, Nantes og Montpellier.

PSG skal etter planen starte ligasesongen borte mot Lens 10. september.

(©NTB)