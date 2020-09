Faren til Messi i Barcelona: – Det er vanskelig for Leo å bli

NTB Sport

I forkant av det angivelige møtet med Barcelona-toppene gjorde Lionel Messis far og agent et kort intervju med avisen Deportes Cuatro. Der slår han fast at det ser vanskelig ut for fotballstjernen å fortsette i klubben.

– Vanskelig å bli? spurte reporteren som møtte Jorge Messi.

– Ja, lød svaret fra agentpappaen.

33 år gamle Messi har sagt at han ønsker å forlate Barcelona etter 19 år i klubben. Det er spanske medier som skriver at faren onsdag ettermiddag sitter i møte med klubben for å avklare hva som skjer videre med en av verdens beste fotballspillere.

Messi har ikke vært å se på treningsfeltet til Barcelona de siste dagene. Klubbens president Josep Bartomeu har sagt at han vil gjøre alt for å beholde argentineren i klubben.

Avviser City-forhandlinger

Det heteste ryktet er at Manchester City står fremst i køen av klubber som ønsker å sikre seg Messis underskrift. I så fall vil han bli gjenforent med sin tidligere trener Josep «Pep» Guardiola. Faren hevder imidlertid at det ikke har foregått noen forhandlinger med City.

– Jeg vet ikke, det finnes ikke noe der. Jeg har ikke snakket med Pep. Ikke med noen.

– Hvordan ser du på framtiden i Barcelona?

– Vanskelig, vanskelig.

Messi skal ha gitt beskjed om at han ønsker å utløse en klausul i kontrakten som gir adgang til å forlate Barcelona gratis i sommer. Klubbledelsen på Camp Nou henviser på sin side til at adgangen til å benytte seg av klausulen utløp 10. juni.

Klausul-debatt

Barcelona-ledelsen har videre opplyst at klubber som eventuelt ønsker å hente Messi, vil måtte utløse argentinerens utkjøpsklausul på svimlende 700 millioner euro.

Nylig sendte ledelsen i den spanske ligaen ut en pressemelding der den ga Barcelona støtte i diskusjonen rundt gyldigheten av utkjøpsklausulen. La Liga-ledelsen mener den fortsatt gjelder.

Barcelona har uttalt at det ikke er ønskelig å forhandle med Messi om en exit fra klubben. På Camp Nou skal man utelukkende være interessert i å snakke med argentineren om en ny og forlenget kontrakt.

Klubbledelsen har signalisert at den vil møte Messi i et forsøk på å få ham til å ombestemme seg om framtiden.

(©NTB)