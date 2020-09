Dramatikk etter Tour-etappen, Alaphilippe fratatt ledertrøya for ulovlig langing

NTB Sport

Den franske Deceuninck-Quickstep-rytteren forsvarte uten problemer trøya på en dag uten et eneste ordentlig bruddforsøk, men en halv time senere var det Adam Yates som ble ropt fram på podiet for å ikle seg den gule ledertrøya.

Alaphilippe ble ilagt 20 sekunders tidsstraff for ureglementert å ha mottatt drikke på de siste 20 kilometerne av etappen. Dermed falt han til 16.-plass.

– Det var ikke sånn jeg så for meg at jeg skulle ta trøya. Jeg vet ikke engang hva som skjedde, bare at Julian har fått en tidsstraff, sa Mitchelton-rytter Yates i et intervju vist på TV 2.

Briten har to slovenere nærmest seg. Han er tre sekunder foran Primoz Roglic og sju foran Tadej Pogacar.

Takket lagledelsen

Ellers tilhørte dagen Van Aert. Dagen etter at han tauet feltet opp bratte stigninger og duket for Jumbo-Visma-seier på 4. etappe i storrittet, vant den belgiske 25-åringen selv den femte etappen.

Van Aert fikk mye av æren for Roglics sterke seier på tirsdagens fjelletappe. På den flate etappen onsdag var belgieren uimotståelig i spurten.

– Jeg visste at dette var en etappe som passet meg, og jeg er glad for at laget ga meg sjansen til å prøve. Det blir enda søtere av at jeg greide å ta vare på sjansen. Nå har jeg min etappeseier, og heretter skal jeg jobbe enda hardere for laget, sa Van Aert i et intervju vist på TV 2.

Cees Bol fikk et perfekt opptrekk av tre lagkamerater i Sunweb-laget, men da han havnet i front på de siste meterne kom Van Aert som en kanonkule bakfra og suste forbi. Sam Bennett tok tredjeplassen.

For annen dag på rad kunne Amund Grøndahl Jansen være med å feire en seier for laget.

– Jeg passet på Primoz tidlig på etappen, og så hjalp jeg Wout til de siste fem, sa han til TV 2.

Tapte terreng

Alexander Kristoff og de andre norske nådde ikke fram i spurten. Kristoff ble beste nordmann på 14.-plass. Han tapte også terreng i kampen om poengtrøya, som nå tilhører Bennett. Kristoff er nummer tre.

Det var ellers en begivenhetsfattig etappe over 183 for det meste flate kilometer fra Gap, med beskjedent tempo og uten alvorlige bruddforsøk. Man fikk ikke engang de nesten obligatoriske «TV-bruddene».

– Spurten var tung, men fram til det var det kanskje den letteste etappen jeg har kjørt, for det var ingen brudd. Det ga meg ekstra tid til å hente meg etter tirsdagens etappe, sa Van Aert.

Boasson avviste overfor TV 2 at mangelen på brudd hadde vært en avtalt protestaksjon fra rytterne.

– Nei, ikke som jeg har hørt om iallfall.

