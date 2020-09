RB Leipzig første tyske klubb med grønt lys for tilskuere

NTB Sport

Det er den første tyske toppklubb i fotball som får tillatelse fra lokale helsemyndigheter til å slippe inn publikum på kampene siden viruspandemien rammet i mars.

8500 tilskuere betyr 20 prosent av publikumskapasiteten på Leipzigs hjemmebane.

– Dette er storartede nyheter. Først og fremst for våre tilhengere, men også for laget, sier trener Julian Nagelsmann ifølge Kicker.

– Forrige kamp med tilskuere var for nesten seks måneder siden, og vi har gang på gang gjentatt hvor mye vi har savnet publikum og atmosfæren. Dette er et flott signal om at tilskuere er på vei tilbake.

Leipzig spiller sin første hjemmekamp mot Mainz søndag 20. september.

Tillit

– Vi innser hvilken tillit politikerne og helsemyndighetene viser oss, og vi vil opptre ansvarlig og overholde alle retningslinjer, sier klubbdirektør Oliver Mintzlaff.

Tillatelsen er gitt under forutsetning av at smittetallene for regionen ikke stiger betydelig.

Tilskuerplassene vil bli loddet ut blant klubbens 22.500 sesongkortinnehavere, men bare personer bosatt i delstaten Sachsen slipper inn.

Regler

Blant forutsetningene er at tilskuerne må bruke munnbind og praktisere sosial distanse. Det blir ikke servert alkohol, og bortetilhengere slipper ikke inn.

Også Hertha Berlin, Union Berlin, Eintracht Frankfurt og Wolfsburg har søkt lokale helsemyndigheter om å få slippe inn tilskuere.

Allerede i cuprunden om halvannen uke kan det bli sluppet inn publikum på en del kamper.

