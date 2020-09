Politiet venter fortsatt på Northug-svar

NTB Sport

Politiadvokat Karoline Ekeberg i Øst politidistrikt opplyser til NTB tirsdag at hun fortsatt ikke har mottatt noen prøvesvar.

Samtidig er det på det rene at saksbehandlingstiden for analyse av slike prøver normalt er på tre uker, og torsdag er det nettopp tre uker siden Northug ble stoppet på E6 ved Gardermoen.

Northug er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika. Den tidligere skistjernen har erkjent at han kjørte altfor fort, over 200 kilometer i timen i 80-sonen, men hevder han ikke var ruset på kjøreturen.

Han har samtidig erkjent at det ble gjort funn av kokain hjemme hos ham.

Politiadvokat Ekeberg har tidligere opplyst til NTB at avhør av skiprofilen først vil bli gjennomført når politiet har fått svar på blodprøvene som ble tatt.

(©NTB)