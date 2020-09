Hergeirsson kan smile: EM-oppkjøringen for Mørk og co. spikret

NTB Sport

Det var lenge tvil om det kunne la seg gjøre på grunn av virussituasjonen i landet.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson bekrefter overfor NTB at turneringen går som oppsatt. Kampene skal spilles i Aarhus-området i perioden 29. september til 4. oktober.

Det er en svært viktig turnering for Norge som ikke har spilt kamper siden bronsekampen i VM i Japan i desember. Det er ventet at Nora Mørk er med igjen i Danmark. Hun måtte stå over VM på grunn av en kneskade.

Norge skal spille tre kamper på fem dager i Danmark. Det er ikke klart mot hvilke nasjoner utover Danmark.

EM avvikles i perioden 3. til 20 desember og er delt 60–40 mellom Norge og Danmark.

Like før EM spiller Norge en firenasjonersturnering i Bergen mot Danmark, Tyskland og Frankrike. Den kommer Norges Håndballforbund til å legge mye ressurser i å få gjennomført.

I mars neste år spiller Norge OL-kvalifisering i Montenegro. To av fire lag der er sikret plass i Tokyo-lekene senere samme år.

