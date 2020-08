UCI avslører ny VM-vert onsdag

NTB Sport

Det avslører UCI-president David Lappartient på Twitter.

– Vi er glade for å kunne meddele at VM i landevei vil bli avholdt med ny vert. Mer informasjon kommer 2. september, skriver Lappartient.

For knappe tre uker siden ble det klart at VM ikke kunne avholdes i sveitsiske Agile-Martigny på grunn av sveitsiske smittevernregler. I Sveits tillates ikke store arrangementer med mer enn 1.000 personer før 30. september på grunn av risikoen for koronasmitte. VM skulle etter planen avholdes 20. til 27. september.

Nå har UCI funnet en ny VM-by, men vil altså ikke røpe noe mer før onsdag.

