Håndballpresidenten: Myndighetene garanterer for økonomisk tap for EM i Norge

Ledelsen i Norges Håndballforbund (NHF) var mandag i møte med representanter fra kulturdepartementet (KUD). Lio oppfattet signalene fra de politiske myndighetene som utelukkende positive.

– Vi finner løsninger innenfor ordninger som KUD skisserer, blant annet gjennom krisepakke 3, sier håndballpresident Lio.

Norge skal etter planen arrangere håndball-EM sammen med Danmark i desember. Etter frafallet av billettinntekter som følge av virusepidemien, er NHF avhengig av støtte.

– I utgangspunktet er arrangementet satt opp med et tap på 36 millioner kroner. Størrelsen på tapet vil avhenge av om det blir én, to eller tre arrangørsteder.

Lio sier at de vet mer om arrangørsteder innen midten av neste uke.

– Vi skal prate med danskene tirsdag, og vi skal også prate med arrangørkommunene og det europeiske håndballforbundet etter hvert.

NHF føler seg godt tatt vare på av de politiske myndighetene.

– Dette er formidabelt tilrettelagt av myndighetene. Vi må bare være takknemlig for at vi bor i et land som Norge, sier Lio.

NTB har så langt ikke lyktes med å komme i kontakt med noen fra kulturdepartementet.

