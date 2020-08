Alle planlagte verdenscuprunder på skøyter før nyttår er avlyst – deriblant Stavanger

NTB Sport

Det opplyser Det internasjonale skøyteforbundet på sine nettsider mandag.

Stavanger skulle vært arrangør for den andre verdenscuprunden fra 20. til 22. november. Den blir det nå ingenting av. Også rundene i polske Tomaszow-Mazowiecki, Salt Lake City og Calgary er avlyst.

Løpene i Salt Lake City og Calgary skulle vært arrangert i desember, mens runden i Polen etter planen skulle innledet sesongen midt i november.

I stedet ser det internasjonale forbundet på muligheten for å arrangere et komprimert stevnekonsept i Nederland som erstatning for de fire kansellerte helgene. Foreløpig foreligger det få detaljer rundt om og hvordan dette kan gjennomføres.

Nederland-løsning?

I Norges Skøyteforbund kom ikke mandagens beslutning helt overraskende. Generalsekretær Håkon Dahl håper at man kan få til en løsning med løp i Nederland.

– Vi tenker at det viktigste er at det blir skøyteløp. Kan vi få til det på en trygg og god måte i den situasjonen vi er i, er vi veldig glad for det, sier han til NTB.

– Samtidig er det selvsagt synd for oss og Stavanger som har forberedt og gledet seg til å ha verdenscup, men alternativet hadde kanskje vært å kansellere alt hvis man ikke hadde kommet opp med en hub-modell i Nederland, fortsetter han.

Det internasjonale forbundet varsler at det i tiden som kommer vil bli jobbet med hvordan Nederland-løsningen kan se ut.

– Håpet er at de finner ut av detaljene, og at det blir bra og sikkert nok til at mange av verdens beste kan delta, sier generalsekretær Dahl.

VM høydepunktet

Han understreker videre at for Sverre Lunde Pedersen og resten av verdensstjernene er det viktig å ha et mål å jobbe mot. Samtidig er det en fare for at også de ordinære rundene etter nyttår kan bli rammet av pandemien.

– Det frykter vi selvfølgelig, sier Dahl.

Allerede rett over nyttår er det EM i Nederland. Sesongens store høydepunkt er samtidig VM enkeltdistanser i Beijing i februar neste år. Det arrangementet fungerer også som et prøve-OL.

– Vi er usikre på hvordan situasjonen vil være der og om man kan reise dit etter en sånn periode, men det er fortsatt en stund til, sier Dahl til NTB.

Også de to første rundene i kortbaneløpernes verdenscup er besluttet avlyst.

(©NTB)