Rosenborg avga nytt hjemmepoeng, LSK la press på Vålerenga

NTB Sport

Selv om Vålerenga slo LSK Kvinner for første gang for to serierunder siden, må Oslo-laget fortsette å sanke poeng for å holde de gulkledde unna. De regjerende mesterne vant nemlig sin kamp mot Sandviken søndag og ligger nå kun to poeng bak serielederen med én kamp mindre spilt.

Det var Sophie Romàn Haug som sørget for 1-0 og seier for LSK.

Lisa Naalsund fikk muligheten til å utligne for Sandviken fra straffemerket i 2. omgang da Kennya Cordner gikk i bakken, men skjøt til side for mål. Haugs scoring holdt til seier for LSK på en dag da Vålerenga ikke klarte å finne nettmaskene borte mot Kolbotn.

Stoppet seiersrekke

Det sto ikke på vinnerlysten til Vålerenga-spillerne, men de var rett og slett ikke like målfarlige som vanlig.

Etter 63 minutter fikk Kolbotns Johanne Fridlund en kjempesjanse til å ta hjemmelaget i føringen, men bommet alene med keeper, til stor lettelse for Vålerenga-supporterne. Med null baller i nettet stoppet seiersrekken for Jack Majgaard Jensen og co., mens Kolbotn endelig tok poeng etter tre strake tap. Vålerenga har ikke tapt siden serieåpningen, en rekke som nå er oppe i ti kamper.

Sent drama

Rosenborg er fortsatt ubeseiret, men laget har serien 4-1-0 på bortebane, 1-4-0 hjemme. Søndag ble det nytt poengtap på eget gress.

Innbytter Celine Nergård sendte Rosenborg i ledelsen mot Arna-Bjørnar kvarteret før slutt. Etter et drøyt minutt på banen stanget hun innlegget til Cesilie Andreassen i mål. Nergård var svært nær ved å doble ledelsen i sluttminuttene, men avslutningen gikk i stolpen.

Like etterpå ble vondt til verre for Rosenborg da Arna-Bjørnar fikk straffespark etter at Pia Rijsdijk ble holdt i feltet. Meryll Abrahamsen var sikker fra elleve meter og satte inn 1-1, som også ble resultatet.

Rosenborg gikk forbi Avaldsnes med bedre målforskjell og er nummer tre, men det er fire poeng opp til Vålerenga.

Klepp vant

I kampen mellom Lyn og Klepp gjorde bortelaget kort prosess med Lyn i 2. omgang og vant 3-1. Laget fikk dermed distanse til bunnstriden, mens Lyn ligger på kvalifiseringsplass.

Det sto 1-1 til pause med scoringer fra Klepps Elisabeth Terland og Lyns Camilla Linberg. Like etter timen satte Matilde Rogde ballen i nettet for bortelaget, før Terland fastsatte resultatet.

(©NTB)