Ishaller i Hamar stengt som følge av koronasmitte

Hallene stenges i første omgang ut dagen. Flere lag kan dermed ikke gjennomføre sine planlagte treninger.

Ifølge statskanalen jobbes det med å kartlegge hvilke garderober de smittede personene har oppholdt seg i.

Eliteserieklubben Storhamar spiller sine hjemmekamper i CC Amfi.

– Blir det stengt over en lengre periode vil dette få store konsekvenser for oss. Det vil gå utover mange spillere, både med tanke på treninger og kamper, sier leder for yngres avdeling i klubben, Pål Morken, til NRK.

En ansatt i Norsk Tipping på Hamar er bekreftet smittet. I tillegg er fire elever og én annen nærkontakt smittet ved en barneskole i byen.

