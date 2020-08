Abrahamsen og Arna-Bjørnar hindret ny Rosenborg-seier

NTB Sport

Innbytter Celine Nergård sendte trønderne i ledelsen kvarteret før slutt. Etter et drøyt minutt på banen stanget hun innlegget til Cesilie Andreassen i mål.

Nergård var svært nær ved å doble ledelsen i sluttminuttene, men avslutningen gikk i stolpen.

Like etterpå ble vondt til verre for Rosenborg da Arna-Bjørnar fikk straffespark etter at Pia Rijsdijk ble holdt i feltet. Meryll Abrahamsen var sikker i sin sak og satte inn 1-1 som også ble sluttresultatet.

Med det står Rosenborg med fem seire og fem uavgjortresultater i årets sesong. Arna-Bjørnar spilte uavgjort for første gang og har ti poeng.

