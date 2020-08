Tennis: Skadd Osaka trakk seg fra finalen

NTB Sport

Der skulle Osaka egentlig møte Viktoria Azarenka, som nå er vinner av den prestisjetunge turneringen på walkover.

– Jeg er lei meg for å måtte trekke meg i dag med en skade, sa Osaka.

– Jeg strakk den venstre hamstringen i går under det andre settet, og det har ikke bedret seg utover natten slik jeg hadde håpet. Dette har vært en emosjonell uke, og jeg vil takke alle for deres støtte, sa hun videre.

Fredag sikret hun finaleplassen med seier over belgiske Elise Mertens med sifrene 6-2, 7-6 (7-5) i en kamp som varte litt over to timer.

Markering

I forkant av semifinalen var japaneren også sterkt i fokus. Osaka, som ifølge magasinet Forbes er verdens best betalte kvinnelige idrettsutøver, sluttet seg til de omfattende idrettsprotestene etter at afroamerikanske Jacob Blake sist helg ble skutt av politiet i Kenosha i Wisconsin.

– Jeg er en atlet, men først og fremst en svart kvinne. Og som en svart kvinne føler jeg at det er andre saker som krever umiddelbar oppmerksomhet framfor å se meg spille tennis, skrev Osaka på sosiale medier og ga beskjed om at hun ville trekke seg fra semifinalen.

Oppkjøring

Etter at turneringsledelsen deretter stoppet alt spill torsdag, sa Osaka ja til å spille kampen fredag. Det var tydelig at hun fikk problemer med hamstringen i 2. sett, men hun greide likevel å hale seieren i land.

Turneringen i New York er flyttet dit fra Cincinnati og fungerer som oppkjøring til Grand Slam-turneringen US Open. Det er en ATP Masters 1000-turnering for menn og WTA Premium 5-turnering for kvinner.

