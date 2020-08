Hynne under den norske rekorden på 800 meter, men tiden godkjennes ikke som rekord

NTB Sport

Det skriver friidrettsbloggen Friidrett1.

Tiden er 25 hundredeler bedre enn Ingvill Måkestad Bovim offisielle rekord 1.59,82, satt i Zagreb i 2010. Hynnes personlige rekord var 1.59,87.

– Det er definitivt en bekreftelse på at jeg er god for bedre tider enn det jeg har gjort før. Jeg kan skryte av at jeg har en bedre personlig rekord enn norgesrekorden, sa Hynne til NRK etter løpet.

– Jeg tror det betyr mye mentalt. Og ikke minst å se at hun kan løpe så fort selv om hun på ingen måte følte at alle brikkene falt på plass, sier trener og samboer Erik Sakshaug.

Hynne var nær å slå den norske rekorden i italienske Trieste tidligere i august. Da løp hun på 1.59,94.

Søndag ble hun nummer tre på 800 meter med 2.01,07 i Diamond League-stevnet i Stockholm.

Ifølge NRK planlegger Hynne å løpe ytterligere fire 800-metere før sesongen er over, deriblant Diamond League-stevnet i Italia 17. september og NM i Bergen samme uke.

(©NTB)