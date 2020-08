Thiago Silva klar for Chelsea

NTB Sport

Silva kommer gratis fra den franske storklubben Paris Saint-Germain. Han blir dermed sistemann inn i Chelsea, som er på storhandel denne sommeren etter å ha hatt overgangsnekt.

Tidligere er Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell og Malang Sarr klare for Chelsea.

– Jeg er så glad for å komme til Chelsea. Jeg gleder meg til å være del av Frank Lampards spennende stall neste sesong, og jeg er her for å kjempe om titler, sier Silva til Chelseas nettside.

Silva har vært i PSG siden 2012, og var før det i Milan. Han er seriemester både i Italia og sju ganger i Frankrike. 35-åringen har skrevet ettårskontrakt med opsjon for ett års forlengelse med Chelsea.

