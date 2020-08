Maguire forteller om det greske dramaet: – Fryktet for livet mitt

NTB Sport

Manchester United-spilleren hevder at han ikke skjønte at det var politifolk som stoppet minibussen han satt i og kastet ham ut fra den. Han sier at de var sivilkledd og at de ikke identifiserte seg, at de slo ham på føttene og sa at karrieren hans var over.

27-åringen sier at han forsøkte å stikke av mens han var påført håndjern. Det gjorde han fordi han hevder at han ikke visste hvem mennene som anholdt ham var.

En svært emosjonell Maguire slet med å holde gråten tilbake i intervjuet.

– Det var helt forferdelig og ubeskrivelig. Jeg trodde at jeg ble kidnappet, forteller han om opplevelsen.

Anket

Tirsdag ble midtstopperen dømt til 21 måneder og ti dagers betinget fengsel for oppførselen på ferieøya. Han ble funnet skyldig i gjentatte voldshendelser, for forsøk på bestikkelser og for vold og fornærmelser mot offentlig tjenestemenn. Han ble også funnet skyldig i å ha motsatt seg pågripelse. Trolig blir han også straffet med en saftig bot.

Maguires advokater har anket dommen, som da ikke er rettskraftig, og det vil bli en ny behandling i en høyere rettsinstans.

Maguire har hele tiden nektet for anklagene. Han ble pågrepet sammen med broren Joe og en venn etter at de havnet i bråk utenfor et utested. Også United-spillerens lillesøster var involvert i dramaet.

– Jeg føler ikke at jeg skylder noen en unnskyldning. En unnskyldning er noe du gir når du har gjort noe galt, sier stjernespilleren i intervjuet.

Kunne skjedd alle

Harry Maguire sier at han havnet opp i en situasjon som kunne ha skjedd hvem som helst hvor som helst. Han sier at det som skjedde er verre for familien enn for ham selv.

– Jeg vet hva som skjedde den natta. Jeg kjenner sannheten.

Han er lei seg for at historien har satt klubben hans i en vrien situasjon.

– Selvsagt har det gjort det vanskelig for en av verdens største fotballklubber. Jeg er lei meg for at jeg satt klubben i en slik situasjonen, men jeg har ikke gjort noe galt.

